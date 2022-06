Psykolog Frode Thuen: Samboeren tar ikke angsten min på alvor

Helt siden jeg var liten, har jeg vært livredd for alt som har med høye lyder å gjøre.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

17. juni 2022 13:33 Sist oppdatert 11 minutter siden

Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen. Meld meg på

Jeg skriver til deg fordi problemet mitt er flaut å snakke om, og jeg vet ikke hvem jeg skal henvende meg til. Det være seg nyttårsaften med raketter, dører som slår igjen eller ballonger som smeller. Nettopp det siste er et problem i småbarnshverdagen, det meste andre kan jeg unngå.

Jeg lever i et lesbisk samboerskap og har fortalt min samboer om min angst for høye lyder, men hun synes fortsatt at det bare «er en morsom greie», og at jeg er voksen og bør tåle såpass.

For noen uker siden skulle vi ha barnebursdag hjemme hos oss, og jeg prøvde alt jeg kunne å forhindre at vi fikk ballonger i hus. Men da jeg kom hjem fra jobb den dagen, var samboeren min allerede i gang med å pynte til fest. Det var ballonger, masse ballonger, og jeg kjente at jeg begynte å få antydning til panikk.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Da jeg konfronterte henne med dette, sa hun bare at sønnen vår ville ha ballonger og at «alle bursdager trenger jo det». Jeg ble fortvilet og forklarte at dette vil gjøre kvelden vanskelig for meg. Da fikk jeg beskjed om å ta meg sammen, og det er jo det jeg vil!