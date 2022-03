A-magasinet Matskolen Matskolen: Fra Kyiv med kylling

Hjemme er der vi setter fra oss stekepannen.

24. mars 2022 18:10 Sist oppdatert 10 minutter siden

Kylling Kyiv regnes som en av Ukrainas nasjonalretter. I normale tider finner du den selvfølgelig over hele hovedstaden. Men i likhet med at bearnaise aldri ble født i Béarn, eller at baked alaska aldri så et snøflak i Arktis, ble denne kyllingretten aldri klekket ut i Kyiv.

Den har sine røtter i Paris på 1700-tallet, dit det frankofile, russiske aristokratiet sendte sine unge på dannelsesreise, skredderne for å lære mote og kokkene for å utvikle gastronomien. Tsarveldet kan på den tiden synes å være som et barn etter kakeboksen når det gjelder å tilhøre Sentral-Europa.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Men hvorfor Kyiv? Fordi byen var nærmere Sentral-Europa enn resten av tsarriket? Fordi dette fruktbare landet har en rikere matkultur enn de fleste andre områder i det russiske imperiet? Eller fordi kyllingretten er dekket med brødsmuler? Ukraina har en av de rikeste korn- og brødkulturene i verden, og det finnes alltid en oppskrift for gammelt brød.

