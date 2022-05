Psykolog Frode Thuen: Han er helt forandret

Han forlanger at hun skal dele hans meninger, og understreker at han er overhode for både dine og mine barn og barnebarn.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

I går 16:35

Jeg er en kvinne i midten av 60-årene, gift for andre gang med det jeg trodde var verdens beste mann. Og det var mange som gjerne skulle vært hans kjæreste eller kone. Han var virkelig drømmemannen, på alle måter! Men etter hvert som årene har gått, kjenner jeg ham nesten ikke igjen.

Første gangen jeg kvakk, var da vi flyttet sammen for en god del år siden. Da ble det tydelig at han hadde helt andre forventninger til mine barn, enn til sine egne. Samme greia har det vært med barnebarn på hver vår side, med ulike regler for hans barnebarn og mine.

På et tidspunkt begynte han dessuten å bruke mitt pikenavn som et slags skjellsord for alle mulige holdninger, meninger, handlinger, verdier, og moralske og etiske valg mine barn gjorde, som han var uenig i. Dette omtalte han som «typisk familien …».

Han understreket dessuten at han var familiens overhode. Han var eldst, og vi måtte alle vise respekt for ham og hans utallige meninger. For han hadde livserfaring, og det hadde ikke vi andre. Unntatt hans barn, som hadde sine egne regler. Når jeg tok til motmæle, ble det flere og flere uenigheter, som de senere årene har utviklet seg til direkte krangler.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

