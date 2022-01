A-magasinet Siste ord Halvor Hegtun: Om Xi og skøyter Folk flest bor i Kina. Men gjør det foreløpig elendig i langrenn og kombinert.

Halvor Hegtun Journalist

Åge Peterson Illustratør

26. jan. 2022 15:34 Sist oppdatert nå nettopp

Det er fælt å måtte si det, men Beijing-OL er ikke så innmari mye å glede seg til. Tre uker med skirenn og skøytestevner i ukjent terreng i Kina, uten bilder på NRK, uten bjeller og vikinghjelmer på tribunene, uten større spenning om hvem som vinner.

Fra vinter-OL i den sørkoreanske og hyppig feilstavede byen Pyeongchang, kom Norges tropp hjem med 39 medaljer i 2018. I Beijing regner analytikere i og utenfor Olympiatoppen med 40 medaljer eller mer. Noe å juble for er det ikke. Tvert imot. For en nasjon som er bygget på arven fra Norheim, Nansen, Ruud-brødrene og Brå, er det dypt problematisk at resten av verden er blitt så elendig i det som betyr noe, særlig langrenn.