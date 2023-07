A-magasinet Siste ord Drit i å trene «Jeg skulle ønske jeg var bedre til å trene, men du vet…» Det hører jeg ofte fra pasienter.

Det finnes nesten ingenting du kan gjøre som er mer helsefremmende enn å trene. Hver uke kommer det nye studier om hvilke sykdommer som kan forebygges, kureres og lindres av litt mosjon.

Hvorfor er det slik at bare 3 av 10 voksne nordmenn følger helsemyndighetenes anbefalinger om 150 minutter i uken, selv om vi vet at det er viktig og ønsker mer av det? La oss ta en tur på fastlegekontoret og høre hva pasientene selv sier. Da ser vi at problemet ikke er latskap, og at løsningen på å trene oftere er å drite i treningen.