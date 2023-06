Vinskolen: Seks saftige rødviner til grill og sommer

Hvor blir det av de lette, spanske rødvinene, spør en frustrert leser. Jeg legger meg flat og håper seks saftige spanjoler kan bøte på skaden.

13.06.2023 13:56 Oppdatert 14.06.2023 16:07

Et hjertesukk i kommentarfeltet fikk meg til å stoppe opp.

– Det kjennes som om alle vinanbefalinger nå til dags er bobler eller hvitvin. Hva med oss som foretrekker rødviner, spurte mannen.

Observasjonen han gjør er helt korrekt. Vanene våre har endret seg dramatisk. Der nordmenn tidligere oftest valgte rødviner, gjerne av den tunge typen, er det andre smaker som snappes ut av hyllene nå. Trenden er særlig tydelig i byer og hytteområder nær kysten. Rosévinsesongen er forlenget og strekker seg nå fra mars til september. Hvitvinssalget øker dramatisk, mens salget av tunge rødviner og sprit synker som en stein.

En av de raskest voksende kategoriene, er alkoholfritt. Så tydelig er salgstallene, at Vinmonopolet har bestemt seg for å dele butikkene sine inn i kategorier. Velger kundene lyst og lett? Da har du tilgang til et annet utvalg enn de som bor nord for Trondheim eller lenger unna byene. Sistnevnte foretrekker ikke bare tyngre smaker, men også høyere alkoholprosent.

Lettere rødviner.

Sånt hjelper ikke mannen fra Flekkefjord, som sendte meg en mail. Kan du vurdere spanske rødviner, spurte han. Utfordringen er at han ofte opplever at de er tunge. Og selv om han elsker rødvin, lar han seg også prege av trenden. Finnes det lettere spanske rødviner?

Svaret er: ja! Det finnes absolutt! Og jeg tar selvkritikk for at jeg ikke har omtalt dem ofte nok. For i likhet med Flekkefjord-mannen, elsker jeg de moderne spanske rødvinene. Men først litt teori.

Ødeleggelsene var enorme. Vinlus gnagde på røttene til vinstokkene og destruerte vinmarker i et omfang som må ha lignet ødeleggelsene beskrevet i Mosebøkene. Før vinlusen phylloxera meldte sin ankomst, var det meldugg som reduserte avlingene.

Rioja i Spania var lenge skånet. De, som alltid hadde ligget i skyggen av Frankrike, opplevde en gullalder på slutten av 1800-tallet. Jernbanen gikk rett inn i hjertet av byen Haro, som eksporterte vin til resten av Europa. Kvaliteten steg, og spanjolene lærte seg å perfeksjonere bruk av eikefat og lagring av vin over år.

Tidvis brukte produsentene såpass nye eikefat, at smaken av dem nærmest overdøvet druemosten selv.

Stilen er ikonisk. En klassisk Rioja dufter av vanilje og smørkaramell, høstløv og krydder, tobakksblader eller semsket skinn. Men akkurat nå er det ikke dufter av eik og alder som selger best. Nå er det populært med leskende, saftige og «bærete» viner.

Kan spanjolene levere?

Absolutt! Moderne spanske rødviner er oftere enn før basert på én druesort, lagret på ståltank eller minimalt på eik. De viser voksested tydeligere. Jeg lar meg stadig imponere av en ny generasjon vinmakere. De løfter druesorter som mencia og garnacha til nye høyder.

At samtlige av disse vinene passer utmerket til grillsesong og sommervær, er selvsagt ikke tilfeldig. Da gjenstår det vel bare å si «Salud»!

Og takk til deg som leser, kommenterer og lar deg berøre, engasjere og irritere av tekstene mine. Sånt gir mening og inspirasjon.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.