Det er snart tre år siden nå, at en promovideo med kommunikasjonsbyrået Brainwells tok helt av i sosiale medier. Med overforbruk av engelske lånord prøvde lederne av byrået å overbevise norske bedrifter om at det å tjene penger ikke er nok, at det de trengte, var et «purpose», å finne sitt «why».

Det hele minnet mest om en parodi, en sketsj fra Åpen post med Harald Eia og Bård Tufte Johansen. Kommentarfeltene var over seg av begeistring. Men inspirasjonen hadde Brainwells i fullt alvor hentet fra en av verdens mest populære foredragsholdere innen ledelse: Simon Sinek.