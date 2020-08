400.000 nordmenn får sovepiller hvert år. Søvnløse Anders Bortne (46) mener å ha funnet en bedre løsning.

400.000 nordmenn tar medisiner for å få sove. Søvnløse Anders Bortne (46) mener å ha funnet veien til bedre nattesøvn: – Dette er en tung vei å gå, det er ikke for alle. Det er et upopulært budskap.

Mens Anders Botne jaget søvn om natten, fungerte han dårligere om dagen. Noe måtte gjøres. Signe Dons

I mange år var han fanget i de søvnløses rike. Da Anders Bortne omsider fant en vei ut etter utallige kurer og øvelser, ønsket han å spre sitt eget søvnbudskap.

Så Bortne, som til daglig er taleskriver i Justisdepartementet, bestemte seg for å skrive bok. I fjor ga han ut Søvnløs – tusen våkenetter og én løsning. Siden har han fortalt om sin løsning på radio, TV og i norske og utenlandske aviser.

Da Bortne først fant ut hva som virket, trodde han det bare handlet om å gjøre metoden kjent.

– I starten tenkte jeg: «Herregud, folk har bare ikke hørt om det ennå. Dette er helsemyndighetenes feil.» Men jeg forstår også at det handler om at dette er en tung vei å gå, det er ikke for alle. Det er et upopulært budskap.