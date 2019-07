Det er med jordbær som med ­syriner. Jeg elsker dem. Ikke på en behersket og avmålt måte. Jeg kjenner sånn svulming i brystet. Blir emosjonell og glad. ­

Likevel går jeg fem på hvert eneste år. Forledes til å tro at jeg på et vis har god tid. At ukene med ­duvende syrinklaser ikke er korte. At en eneste regnskur ikke kan slå gliset ut av dem.