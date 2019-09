Matskolen: Pudding med rosesmak

Det er mange lukter og smaker som de fleste av oss synes er behagelige å omgi oss med, men som likevel virker totalt feil når de dukker opp som mat. Jeg husker godt følelsen første gang jeg ble presentert for sitrongress i sin rene form, og en vietnamesisk kokk forsøkte å forklare meg at, jo da, det er perfekt til biff. Der og da tenkte jeg at det passer best til kosmetikk, men etter hvert forsto jeg hvor rett han hadde.

Den ingefærlignende knollen galangal, som dukker opp i mange thaisupper, var enda fjernere fra min kulinariske horisont. Jeg mente aromaen passet bedre inn blant husholdningsartiklene. 30 år senere hører er begge disse smakene naturlig hjemme på mange norske kjøkken.