A-magasinet Siste ord Christine Koht: Livet er fullt av støv

Christine Koht Komiker og foredragsholder

Ring, ring. Det er mamma.

– Dette er et mysterium. Nå er det er bare to uker siden jeg var her på hytta, og i mellomtiden har det stått helt tomt, men likevel: Det er støv overalt!

– Sånn er det her også, sier jeg. – Jeg dro akkurat en klut over bordet i gangen, og den ble helt svart.

– Det var nesten derfor jeg dro på fjellet, sier mamma, – jeg så på vinduene, og de var kjempeskitne. Jeg orket ikke bruke helgen på å vaske dem igjen. Og så reiste jeg opp hit, og her er det akkurat på samme måten.

Ja, det er den lave solens skyld, men hver høst er det like rystende: Sånn ser det altså ut i virkeligheten. Hele resten av året lever vi i en illusjon fordi solen står høyere på himmelen.

– Det er det som er ekkelt, sier mamma.