A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Supersmart – eller bare vrang? Niåringen scorer høyt på intelligens, men lavt på oppførsel. Det er ikke tilfeldig.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Nå nettopp

De er ikke nybegynnere i å søke hjelp, foreldreparet som kommer til meg på kontoret. De har vært innom barnepsykiatrien og lest store mengder bøker. Nå føler de at de står fast. For mens eldstesønnen på elleve år beskrives som «det perfekte barnet», sliter lillebroren på ni ut både lærere og foreldre. Han sparker, slår og spytter og strever når det blir mye støy rundt ham. De voksne på skolen ser på ham som et problem. Foreldrene tenker at Sebastian er et intelligent barn som ikke blir forstått. Hva kan de gjøre for å hjelpe gutten sin, og hvordan kan de få skolen til å møte ham på en annen måte?

Hedvig: Fortell om Sebastian, hva slags gutt er han?