Psykolog Frode Thuen: – Dette får alle mine varsellamper til å lyse

Han vil ikke flytte sammen og sier det er fordi han trenger mye alenetid. Men det er langt ifra forholdets eneste problem.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

6 minutter siden

Jeg er en godt voksen kvinne, som er i et forholdsvis nytt forhold til en godt voksen mann. Både han og jeg har med oss en del bagasje fra fortiden. Med ganske lange ekteskap på hver vår side, skjønner jeg at det kan ta tid å tilpasse seg et nytt menneske tett på. Men etter nesten ett år, har jeg likevel en del spørsmål rundt akkurat dette.

Jeg tenker at man etter hvert begynner å føle seg litt trygge på hverandre, og at man kan tenke på å flytte helt eller delvis sammen. Det går imidlertid ikke an å ta opp dette med min kjæreste. Og de gangene han gjør det selv, sier han at han ikke er klar for det. Ikke nå, ikke i nærmeste fremtid og kanskje aldri.

