A-magasinet Arkitektur Gjenbrukstrenden har nådd arkitekturen Dusjen kom fra søppeldynga. Benken fra et gammelt gjerde. Kledningen var egentlig låvetak. Mari Dahl Stoknes og Troels Rosenkrantz Fuglsang bygget huset sitt av det andre kaster.

30. okt. 2020 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

Mari Dahl Stoknes bruker bare to minutter på å vaske gulvet. Etterpå kan hun legge seg på sofaen og nyte utsikten over jordet og skogen som omkranser det lille huset på Nesodden.

Det er et hus som vekker oppsikt blant forbipasserende. Her har nemlig to mennesker skapt seg et hjem på snaut 13,5 kvadratmeter, en lys og arkitekttegnet bolig på hjul til bare 200.000 kroner.