Foto: Henrik J. Henriksen A-magasinet Matskolen Trodde du at du hadde smakt ekte wasabi?

Ekte wasabi kan få både deg og bankkortet ditt til å gråte. Men det er verdt prisen.

24 minutter siden

Det begynner med litt prikking på tungen. Så brer det seg en kiling i nesen, som går over i en sprengende følelse av at du må nyse, gråte eller begge deler. Midt i den sviende smerten kjenner du at det er et eller annet i brystet som slipper taket.

Denne nevrologiske reaksjonen kjenner vi fra fransk dijonsennep, engelsk sennepspulver, revet pepperrot og ikke minst det grønne som de fleste av oss har spist til sushi: wasabi. Men har vi spist ordentlig wasabi?

