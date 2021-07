A-magasinet Vinskolen Kald rødvin med bobler: – Digg, saftig og leskende! – Målet mitt er å lære å balansere det beste fra to verdener. Holde formen, samtidig som jeg nyter hverdagen og koser meg med god vin og mat, uten at det bikker.

Mentorprogrammet – del 5

Han husker det som en åpenbaring. Kristian Fredheim (31) hadde invitert en kompis til å spise lørdagsbrunsj på restaurant Colonialen 44 i Bergen. Shit, dette ser dyrt ut, hvisket kameraten mellom sammenbitte kjever. Men Kristian hadde bestemt seg. Han ville smake det beste.

Allerede da et glass Champagne kom i neven, kjente Fredheim at dette var flere nivå over vin han hadde unt seg tidligere i livet. Kvelden kjentes som et kulinarisk fyrverkeri. Det ble dyrt. Men det var så verdt det. Fredheim og kompisen gikk all in i smakene, estetikken og opplevelsen.

Aha-opplevelse

Nå teller han kalorier. I det minste frem til september. Da venter NM i fitness, som innebærer et nitid regime av trening, loggføring og måltider. Han har ikke drukket alkohol på et halvt år.

– Etter den restaurantopplevelsen, skjønte jeg greia med mat og vin i kombinasjon, sier han.

– Målet mitt er å lære å balansere det beste fra to verdener. Holde formen, samtidig som jeg nyter hverdagen og koser meg med god vin og mat, uten at det bikker.

