Solen skinner gjennom uknuselige vinduer. To tenåringer og seks voksne sitter i et lyst kjøkken, bordet er fylt av oppskåret brød, pålegg og juice. Hadde du sett ungdommene på et klassebilde, ville du aldri gjettet at det var noe spesielt med dem.

Men dette er ingen vanlig lunsj. De voksne har voldsalarm i beltet. Tenåringene er dømt eller siktet for svært alvorlige forbrytelser. Måltidet følges nøye via overvåkingskameraer.