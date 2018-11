Da jeg var liten og bodde på Lillehammer, syntes jeg Oslo var en stor, stor storby. Det å dra på besøk hit var et høydepunkt hvert år. Nå som jeg kjenner byen bedre, føles den mindre.

Oslo er en flott by som har mye å tilby. Jeg liker at det skjer mye og at det alltid er nye ting å se. Jeg føler at jeg fortsatt har mye å oppdage. Det gjør byen spennende.