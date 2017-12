Sommeren 2007 er det englebråk i Norge. 24 juli sender NTB ut en nyhetsmelding om at prinsesse Märtha Louise skal etablere «engleskolen» Astarte Education. Hun står frem som synsk og forteller at hun har hatt overnaturlige evner siden barndommen, at hun har kontakt med engler og kommuniserer med dyr på et dypere nivå. Nå vil hun sammen med ukjente Elisabeth Samnøy (nå Nordeng) dele sin kunnskap med andre. Mot betaling. Det går på ingen måte upåaktet hen.

– Når prinsesse Märtha Louise krever 24.000 kroner for å lære folk å snakke med engler, så er det faktisk ren svindel, skriver Trygve Hegnar i Finansavisen. – Prinsessens englekurs er på kollisjonskurs med kristen tro, sier Høyres Inge Lønning til flere aviser.