Ti over tolv, tirsdag denne uken. Statsminister Erna Solberg har nettopp ankommet Slottet der Per Sandberg utnevnes til ny justisminister i et ekstraordinært statsråd.

På Stortinget har partilederne debattert Sylvi Listhaugs avgang foran en smekkfull pressebenk. Politiet er merkbart til stede utenfor.