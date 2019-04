Påske i Lofoten: – Nå har vi lange, lyse dager og du kan gå på ski til ni om kvelden. Er du heldig, er det blå himmel og pudderføre

Tilgjengelige fjell. Guddommelig utsikt. Havet som blinker i vårsolen. Et rikt uteliv. Kombinasjonen gjør Lofoten til et fristende påskeegg for skifolket.