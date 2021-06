Terningkast seks: Sommerlig og sjarmerende hvitvin

Vil du videre med vin? Da har du en gyllen mulighet nå.

Nå nettopp

Aller best husker jeg følelsen av frustrasjon. Jeg ville inn i vin. Men hva skulle jeg egentlig bruke drømmen til? Hvordan kommer man seg inn i en sfære som virker utilgjengelig? Leser du vinspalten jevnlig, kjenner du sikkert historien min allerede. Etter flere spede og mislykkede forsøk på å forstå vin, hoppet jeg i det med begge bena.

Sa opp jobben. Meldte meg på to ulike utdanningsforløp. Skrev en stipendsøknad for å finansiere min skrøpelige plan om å «bli verdens beste vinjournalist». Det fine er at selv skrøpelige planer kan bringe deg langt her i verden. Denne uken skal vi snakke mer om akkurat det.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.

