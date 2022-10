A-magasinet Siste ord Christine Koht: Gud, gluten, gull Når jeg føler meg rufsete, spør jeg Mina hva som gjelder nå: Er det sink eller yoga eller periodisk faste?

4. oktober 2022

– Det aller siste, sier Mina,- er Release me from Gluten.

Min venninne er den beste reklamen for sin råsunne livsstil.

– Må det være på amerikansk, spør jeg, – jeg traff nettopp en fyr som sverget til et mantra, og det var Be Still Now. Kan du ikke bare si Vær stille, spurte jeg, men det var ikke det samme, mente han.

Jeg og Mina ler. For i tillegg til å være irriterende, er jo helsetrender gøyale. Poenget med Fri meg fra gluten, sier Mina, er at det ikke fungerer å være streng og kjefte på seg selv og si «nei» til ting. Isteden skal man be – ja, Gud eller universet eller noe – om å bli fri fra gluten. Da blir det ikke så mye stress i kroppen og det er lettere å avstå.

Fri meg fra gluten låter selvsagt akkurat som Fri oss fra det onde. Det er mye åndelighet, eller altså spiritualitet, i moderne, kommersielle helsetrender. Og åndelighet er fint, det, skjønt finest når den er koblet fri fra mammon. Når Snåsamannen ble så høyt elsket, var det ikke bare på grunn av de varme hendene hans, men også fordi de var gratis.