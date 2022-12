A-magasinet Tinashe Williamson De sa Tinashe Williamson var stygg Tinashe Williamson har noen råd til alle oss som lurer på om vi ville reagert riktig.

Helle Aarnes Journalist

8. des. 2022 12:15 Sist oppdatert i går 19:33

– Vet du hva som gjorde meg så lei meg? At det bekrefter det jeg er redd for: at jeg ikke vet hvem som har ræva holdninger til min hudfarge, holdninger de så vidt klarer å skjule.

Tinashe Williamson (37) gjemmer seg. En svart bøttehatt dekker lilla, lange fletter. Hun trekker den stadig ned i ansiktet.