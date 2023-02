A-magasinet Matskolen Matskolen: Ostefondue og yoghurtbrød

Smeltet ost trykker på noen helt spesielle knapper i sanse- og nervesystemet vårt.

23.02.2023 10:01

Jeg kunne ha laget en kokebok av alle sakene jeg har skrevet om smeltet ost i denne spalten. Alle er glad i smeltet ost, men noen av oss går litt lenger: Mine restauranter skal alltid ha et innslag av smeltet ost på menyen, for det er et tydelig signal om identitet. Det betyr for eksempel at man ikke snobber på mat. At fråtsing er greit. At man ikke bedriver fine dining. Jeg er sikker på at de fleste intuitivt forstår hva jeg mener.

Smeltet ost trykker på noen helt spesielle knapper i sanse- og nervesystemet vårt. Studier har vist at mennesker som får servert den samme osten både i kald og smeltet tilstand, nesten alltid mener at den smeltede er mer usunn enn den ubehandlede.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

