Gåsehud: Simen Agdestein får gåsehud når åpningene plutselig byr seg

Sjakklegenden Simen Agdestein opplevde godt med wow-øyeblikk da han trente Magnus Carlsen.

– Blir jeg ekstatisk, kan jeg oppleve gåsehud når et parti plutselig vendes og det dukker opp en stor mulighet, men det er litt trist også fordi det ofte er forbundet med at motstanderen gjør noe dumt. Men så kan man bli litt stresset hvis motstanderen for eksempel spiller en skummel åpning i stort tempo. Da får jeg nok mer hjertebank enn gåsehud.

– Men en ting som virkelig rører meg i sjakken, som jeg kan få tårer i øynene av, er en vakker studie. Det er komponerte oppgaver så flotte at det nesten ikke er til å tro. Man kan sitte og glo på en studie i en halvtime, og så dukker det opp noen fantastiske motiver som det er helt utrolig at folk har klart å kombinere. De beste studiekomponistene er fra begynnelsen av 1900-tallet og er tidløse og magiske. De rører meg som andre kanskje blir rørt av «Mona Lisa»