Matskolen: Chia betyr styrke

Mayafolket mente de ble sterke av å spise chiafrø. Aztekerne ga det til krigerne sine.

24. feb. 2022 10:55 Sist oppdatert nå nettopp

De første europeiske erobrerne i Mellom-Amerika tok blant annet chia med seg hjem. Det lille frøet i salviefamilien var rangert blant de fem viktigste jordbruksproduktene i den aztekiske kulturen, rett under mais og bønner.

Det næringsrike frøet ble ristet, malt og blandet med vann til en velling kalt pinole. Med tanke på overlevelse er velling menneskets viktigste gastronomiske oppfinnelse.

Frøene ble blandet med vann og fruktsafter, som ga den en geléaktig konsistens. Det hjalp folk til å holde på væsken i tørre områder. Årsaken til at chia ikke helt fikk fotfeste på vår side av Atlanteren, var nok at vi allerede hadde et rikt utvalg av kultivert korn og frø.

