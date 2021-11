Hummeren langs kysten er i fare. Til tross for mange begrensninger er fisket ikke bærekraftig, mener havforskerne. Men yrkesfisker Yngvar Aanonsen mener situasjonen ikke er så svart som forskerne vil ha det til. A-magasinet A-magasinet Hummertragedien

Lykken ved å løfte havets kardinal over egen båtripe kan få en brå slutt. Hummeren er i alvorlig krise, ifølge havforskerne.

Guri Gunnes Oppegård Journalist

Stein Bjørge Fotograf

Terje Tønnessen Illustratør

6 minutter siden

Av alle skatter i havet, er hummeren selve juvelen. Den stjernestatusen er blitt livsfarlig. For hummerfangst er blitt så populært blant fritidsfiskere, at det er reell risiko for at arten dør ut, mener havforskerne.

Derfor kom hummeren på den såkalte rødlisten denne uken. Det er alvorlig.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn