A-magasinet Siste ord Siste ord: Verden leverer Jokkmokk leverer. Og Bangkok. Alle byer, fjell, strender og tettsteder driver hele tiden og leverer.

28. juli 2022 10:23 Sist oppdatert i går 20:02

Tjøme leverer. Finnmark leverer. Setesdalsheiene leverer. Mallorca leverer.

Det er egentlig det rene skjære pølsevev. De leverer ikke noe som helst, disse stedene. Asko og Tine leverer, Mallorca gjør det ikke. Men folk på reise skriver det på sosiale medier likevel, for de har hele tiden et behov for å utlevere alt de opplever.