A-magasinet Godt brukt Anniken Huitfeldt: – Termosen har vart lenger enn ekteskapet mitt Det blir ikke ordentlig ferie uten utenriksministerens følgesvenn i stål.

02.02.2023 09:22

Jeg fikk termosen i gave i begynnelsen av studietiden. Det betyr at jeg har hatt den i over 30 år, og at termosen har vart lenger enn ekteskapet mitt (jeg er fortsatt gift, altså).

Da jeg studerte, var den med meg hver dag, fylt med kaffe. Termosen har en stropp, så den kan henge over skulderen. Den har vært med meg på lekeplasser, på tur i skogen og på ski. Eller ut på terrassen hjemme. Det er viktig å varme termosen med kokende vann først. Da holder den på varmen lenge.

