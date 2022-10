A-magasinet Portrettet Ruben Östlund: Ubehag på et nytt nivå Den svenske regissøren Ruben Östlund hadde tatt Cannes med storm og vunnet sin andre gullpalme. Så våknet han en morgen i august til en surrealistisk SMS.

12. okt. 2022 15:49 Sist oppdatert i går 11:16

I meldingen sto det at Charlbi Dean var død.

Filmskaper Östlund skulle straks ut på turne for å lansere spillefilmen «Triangle of Sadness» sammen med flere av skuespillerne. Charlbi Dean var en av dem, en 32 år gammel sørafrikansk modell. Hun sto foran et gjennombrudd i karrieren og har en av hovedrollene i filmen.