Er du smart nå, sparer du penger og tid til våren

Bor du i kalde strøk, er det lurt å sette krukkene inne på et tørt og frostfritt sted.

Ta vare på det du har, sank frø og del stauder. Da kan du spare tusenvis av kroner – og ikke minst tid – på hagearbeid når våren kommer.

Marita Ryland Journalist

Per Ryland Journalist

Paul S. Amundsen Fotograf

28. sep. 2022 14:29 Sist oppdatert i går 11:55

Første bud: Ikke fall for fristelsen til å høstrydde i bed ved å fjerne visne stilker og blader, men la vekstene få visne ned. Det vil beskytte plantene dine gjennom vinteren. Luking av ugress kan du derimot gjerne gjøre, for det vil spare deg for jobb til våren.

Del stauder

Den jobben du legger ned i hagen og på balkongen om høsten, får du tilbake i rikt monn til våren. Og er det egentlig noen bedre måte å tilbringe en høstettermiddag på, når luften er krisp og kjølig?

September og oktober er en ypperlig tid for å dele og flytte stauder. Her kan du spare masse penger ved å doble antallet planter du har.

Deling av planter gjøres enkelt ved å spa opp roten og dele den i flere deler. Sett avleggerne ned der du ønsker de skal etablere seg. Du kan plante helt til telen kommer. Hosta, astilbe, alunrot, iris og skyggesildre er eksempler på stauder som er enkle å dele.