Sånn på slutten av vinteren, hvert år, kommer det eneste storfekjøttet vi spiser hjemme. Storfe er egentlig et altfor upresist og lite fristende ord, dette er nemlig ei ku. Ei god gammal melkeku som etter rundt et tiår i Melkeveien ikke lenger klarer å levere. I år het hun Vårhild, hadde stort sett spist gress og grovfôr hele livet og levd et godt og rikt kuliv på setra og på gården hun kom fra, før hun måtte pensjoneres. Nå er det ikke veldig gode pensjonsordninger for melkekyr her i landet og det mest hensiktsmessige for alle parter er selvfølgelig slakt.

Etter å ha hengt en godt og vel en måned henter vi slaktet som veier oppunder et kvart tonn, partert, vakuumert og merket. Vi møtes da fire representanter for hver vår familie og deler i fire like store hauger som vi til slutt trekker lodd om, fyller bilen og reiser hjem like spente og fornøyde som om vi skulle ha gjennomført et vellykket kupp. I og med at vi lever i fryserens velsignede tid, er det heller ikke så mye annet enn sortering og kraftkoking som venter meg når jeg kommer hjem.