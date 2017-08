I dag starter VM i friidrett i London, og akkurat som under OL i fjor må russiske utøvere se mesterskapet på TV, grunnet det russiske friidrettsforbundets hardnakkede vegring mot å ta tak i antidoping-arbeidet. Mange av de største skandalene i friidrettshistorien handler nettopp om utstrakt bruk av prestasjonsfremmende midler. Disse midlene kan komme i mange former – ikke bare via sprøyter og tabletter:

Det var en brennhet formiddag, med høy luftfuktighet og en temperatur i underkant av 35 grader. Øveøsen var maraton (42 km), året var 1904. På startstreken i St. Louis, Missouri sto en underlig, brokete gjeng. Blant dem var en halvannen meter høy cubaner i fransk alpelue, ti greske mellomdistanseløpere som aldri hadde løpt lenger enn ti kilometer sammenhengende og to høyreiste medlemmer av den sørafrikanske Tsuana-stammen.