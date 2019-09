Når spesialpolene slipper sjeldne viner i små kvanta fra Burgund, tar fansen ut feriedager og overnatter utenfor. På Bordeaux-slippet er det tilløp til håndgemeng i kampen om flaskene. Førstkommende torsdag slippes sjeldne viner fra italienske topp-produsenter på landets syv spesialpol. Så hvorfor er ikke forventningene like oppskrudde?

De mest kjente toppvinene fra Piemonte og Toscana kommer til å forsvinne på et blunk. Men dette slippet skiller seg ut ved tre ting: Mindre kjente druesorter, mindre kjente vinområder og et overveldende flertall av røde viner. La oss ta det siste først. Italiensk hvitvin har vist seg svært vanskelig å selge. Dermed har innkjøperne valgt å kutte i de hvite varelinjene. Det er nok et klokt valg, selv om hvitvinene jeg har smakt meg gjennom holder svært høy kvalitet.