På audition til rollen som Euron Greyjoy, hensynsløs konge over The Iron Islands i Game of Thrones, var Pilou Asbæk i ferd med å rote det realt til. Den danske skuespilleren hadde sett hvert sekund av serien. Nå fikk han sjansen til å møte serieskaperne i London. Selvsagt hadde han forberedt seg. Godt. Men ikke godt nok. For etter å ha fullført det han trodde var hele teksten, fikk han beskjed om å ta resten også.

Resten?