Vinteren har vært på vei lenge. 15. april fryser helvete for alvor til i Westeros. Fansen har forberedt seg i to år. Sett igjen gamle sesonger, lest sammendrag og studert trailere for å få et glimt inn i fremtiden: Hvem er med videre, og hva skjer egentlig i siste sesong av Game of Thrones?

Og så har du de andre. De som nok en gang må stålsette seg for lunsjer, trikketurer og pubrunder fylt av jabbing om maktkamper i eventyrland.