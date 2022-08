A-magasinet Matskolen Matskolen: Fremmed frukt

Noen steder ser det ut som det vokser kjøtt på trær.

I går 14:36

Hvis du ser et tre med jackfruit på, minner det om noe fra prehistorisk tid. Den grønne, piggete overflaten ser mer ut som huden på en øgle enn som skallet på en frukt. Man blir heller ikke særlig klokere om man åpner den digre, asiatiske frukten. Frøkapslene har en konsistens som kan minne om både kyllingkjøtt og blomster. På avstand kan lukten beskrives som ekstremt søtlig tuttifrutti – med en tanke rotten løk og en anelse hormoner. Det virker som om den kommer fra et fullstendig annet utviklingsløp enn all annen frukt. Men det stemmer selvfølgelig ikke. Lurer du på slektstreet, så tilhører frukten faktisk morbærfamilien.

Du finner ikke jackfruit i en gjennomsnittlig frukthylle i Norge, men jeg kaster meg over den når den dukker opp på det asiatiske supermarkedet. Jeg server den oftest rå, for både barn og voksne elsker den. Den komplekse smaken kan minne om både papaya og mango. Konsistensen minner om en blanding av tørket eple, hibiskus og kjøtt.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.