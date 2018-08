Han prøver å rydde opp. Snakke rett fra levra. «Iran er et flott land og iranerne et flott folk – men de har et helvetes regime», sa fiskeriminister Per Sandberg (58) da han gikk på direkten i NRKs Dagsnytt 18 med sin nye kjæreste Bahareh Letnes (28).

Men det hjalp liksom ikke. Saken om en helt privat ferietur til utlandet går ikke over. Noen er ute etter Sandberg.