Fritt etter komikeren Groucho Marx: Maten er elendig, og porsjonene er altfor små. Denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er kommet til bokstaven K. Det er K for Klage. Her skal det handle om dem som drar misnøyen vel langt. Disse klagerne er ofte entusiaster på vegne av sin egen forurettelse.

En kvinne klaget over det meste, på emballasjen, naboene, alle de dumme på TV og verdenssituasjonen. Klagen satte seg i kroppen hennes, som mimikk og sure muskler. Og den satte seg i stemmen.