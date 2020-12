Et familietraume har påvirket broren veldig. Nå reiser han ikke lenger hjem til jul.

Storebroren deres ble tidlig alvorlig syk og døde for kort tid siden. Den andre broren trekker seg nå unna familien. Søsteren spør psykolog Frode Thuen om råd.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

7 minutter siden

Jeg er en kvinne i slutten av 20-årene. Jeg sliter med å forstå broren min. Han er et par år eldre enn meg. Det har vært et trist og tungt år for familien da vår eldste bror døde tidligere i år. Han fikk en alvorlig sykdom for mange år siden, så vi andre har vært pårørende søsken størsteparten av livet.

Vi har snakket lite om hvor krevende dette har vært for oss i familien, og om hvordan vi har opplevd situasjonen. Egentlig er det et familietraume. Ellers har vi hatt en trygg og god oppvekst, det er først og fremst den emosjonelle støtten som har vært mangelfull. I voksen alder kan jeg imidlertid tydeligere forstå hvor vanskelig og belastende det må ha vært for mine foreldre å oppdage at et av barna deres var dødssykt.