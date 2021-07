Ingen tenker på når bilen skulle ha service, under sånne forhold

Foto: Randi Matland

Alt mellom himmel og jord forsvinner idet du stuper uti.

Are Møster Ottesen Journalist

Randi Matland Illustratør

6 minutter siden

Og det er jo en god del der, mellom himmel og jord. Skjeggkre. Hamstere. Midtøsten. Naboer. Samboere. Vi kan nevne i fleng. Mye mer enn vi aner, er det mellom himmel og jord, sier folk.

Tenke seg til. Mye mer enn vi aner. Det er mye, det. For vi aner jo mye. Grubler. Bør vi kjøpe elbil? tenker vi. Hvordan er det å vokse opp i Bagdad? Eller: Finnes det et liv etter døden, et dødsrike? Og er restaurantene der åpne etter midnatt? Eller: Er Elon Musk egentlig fra Mars? Kanskje lengter han bare hjem.

Sånn går vi her mellom himmel og jord og pønsker.

