Det er bare en av de dagene. Alt begynner ille, og verre skal det bli.

Først blir jeg stanset i billettkontroll med et månedskort for Gardermoen og omegn, og ikke Oslo, hvor jeg vitterlig bor. GPS-en hadde slått inn da jeg fornyet app-billetten ved landing på Oslo Lufthavn, og jeg får så vidt overbevist en streng kontrollør om at jeg er offer for en digital misere.