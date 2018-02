Rognen er på sitt beste akkurat nå. Dette kan du bruke den til

Kålroten har alltid fungert som et substitutt for sol i mørketiden, og det er vel neppe tilfeldig at appelsinen er blitt en venn i blåtimen. Naturen vil tydeligvis også ha det til at når natten er som svartest og ingen ting gror overhodet, da kommer skreien nedover til oss med buken proppfull av sol.

Den oransje rognen er ikke bare et visuelt substitutt for lysere tider, nei da, den fyller opp den livsviktige d-vitamintanken din, noe som solen ellers bidrar til. Den er også fullstendig pakket med andre vitaminer, mineraler og næringsstoffer som vi ellers gjerne forbinder med vekstsesongen.