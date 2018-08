Jeg har spist brød med større tyggemotstand enn den biffen. Fremdeles kan jeg gjenkalle følelsen av kjøtt som smelter på tungen, og kjøttsaft som drypper fra gaffelen. Vi er midt i heteste grillsesongen. Og i år har jeg hentet inn eksperthjelp fra verdensmesterne selv – argentinerne.

Til tross for overdimensjonerte griller på norske terrasser, som mest ligner et romskip eller Transformers, er det ikke lett å grille. Man skulle tro vår mest primitive form for mattilberedning, kjøtt over flamme, skulle være mer selvinstruktivt.