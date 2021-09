Psykolog Frode Thuen: De har mistet et barn

I etterkant har de mistet sitt sosiale nettverk. Skal de finne nye venner eller kontakte de gamle, som ikke stilte opp da de trengte dem som mest?

Frode Thuen Professor i psykologi

Åge Peterson Illustratør

Mannen min og jeg mistet sønnen vår for noen år siden. Sorgen har vært forferdelig tung og krevende. Vi to har heldigvis beholdt kjærligheten og vennskapet igjennom alt. Men vi har dessverre falt ut av vårt tidligere sosiale nettverk, og vi har begge mange vennskap som føles tapt i etterkant.

Årsaken er en blanding av at vi de første par årene ikke evnet å være sosiale på samme måte som tidligere, og at disse vennene ikke har vist nok empati, omsorg og tilstedeværelse.

Vi har begge få og gode vennskap, vs. mange bekjente. Jeg vet at jeg er en person som gir mye til andre. Jeg har stilt opp i en årrekke, både som lytter, barnepasser og hjulpet til med praktiske ting gjennom andres samlivsbrudd, syke barn og annen motgang.

Nå var det jeg som trengte dem

Det er vel derfor at den stillheten vi opplever fra dem rundt oss, sårer så enormt. Nå var det min sønn som døde, jeg som sto i en livskrise, og jeg som trengte at de andre tok rollen som lytter. Og her ble jeg ikke møtt av dem jeg har stilt mest opp for, selv om jeg forsøkte å forklare hva jeg trengte fra dem. Det er noen få som har stilt opp. Og jeg merker at med en gang de gir meg plassen jeg trenger til å dele sorgen min, så endrer hele dynamikken seg, og jeg klarer igjen å være meg selv. Ikke bare være den som har det vondt, men også le og ha det gøy, i tillegg til å være der for dem i deres hverdagsproblemer.

