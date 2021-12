A-magasinet Matskolen Matskolen: Deilige trøffeloppskrifter

Å begi seg inn på trøffel er som å gå på kasino. Pengene forsvinner fort.

Trøffel spiser jeg bare når jeg er der de høstes, når de høstes. En trøffels levetid over jorden er svært flyktig. Det er ikke mange timene den skal bli håndtert og fraktet, før den kun er en tørr klump, fullstendig uten smak. Og det er få ting som er tristere enn en trøffel som har hatt sitt øyeblikk av himmelsk storhet uten at noen har bevitnet det med nese og gane.

Men nå i sesongen finnes det folk og steder her til lands som følger nøye med på transportetappen. I en slik butikk spør jeg hvilken dag trøffelen blir levert, og hvor lenge før dette den ble høstet. Så går jeg tilbake på riktig dag, rundt klokkeslettet den er anmeldt, og da lukter det ganske riktig trøffel. Deretter går jeg rett hjem og lager mat.

Til prisen av gull

Soppen på bildet øverst er av den hvite typen fra Umbria. Den er i høysesong nå senhøstes og i førjulstid. Den veier rundt 20 gram, og prisen på hvert av dem er 90 kroner. Det føles nesten som man burde ha politibeskyttelse på veien hjem.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

På grunn av trøffelhetens flyktighet skal den tilsettes maten så sent som overhodet mulig. Derfor er det ikke uvanlig at man rett og slett legger den på bordet med en høvel eller et rivjern og lar gjestene forsyne seg selv. Men da bør du ha et overskudd av trøffel, du vet aldri om du har en grådigper ved bordet. Hen vet det nok ikke selv engang. Den ubeskrivelige aromaen kan få visse folk til å miste all verdighet før verten engang rekker å si feromoner. Derfor bør du, om lommeboken din, som min, har begrensninger, porsjonere den før servering. Og håpe at det ikke er du selv som er grådigperen i selskapet.

