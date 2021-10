A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden «Må du spise så mye?» 15-åringen sluker alt som står på bordet – og litt til. Nå er moren bekymret for matinntaket hans.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Nå nettopp

Hvor mye er det vanlig at en 15-årig gutt spiser?

Det er en bekymret mor som spør. Hun forteller om Espen, som tømmer skap og gryter og virker som han er uten bunn. Moren er redd for at han overspiser. Hvordan kan hun gi sønnen sin et bedre forhold til egen kropp?

