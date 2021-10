A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Et liv i ensomhet Dag ut og dag inn sitter 14-åringen alene på rommet sitt. Hvorfor har han ikke venner?

De såreste spørsmålene jeg får fra foreldre, handler om ensomhet. Kanskje fordi få ting gjør så vondt som å se barnet sitt alene dag etter dag. Og fordi vi lever i en tid da det å ha venner er det viktigste beviset på at man er vellykket. Det får foreldre til ensomme barn til å føle seg mislykket. De spør seg: «Hva har jeg gjort feil, og hva kan jeg gjøre nå?»

Jeg treffer moren til Theo. Hun er alene med ham og lillesøster, far reiste tilbake til landet han kom fra da den yngste var bare noen måneder gammel. Siden har hun brukt år på å skape et godt liv for seg og barna. Nå føler hun at hun endelig er der, hun har fast jobb og et godt sted å bo. Barna er blitt 12 og 14 år og klarer seg fint på skolen. Men mens lillesøster har et rikt sosialt liv, sitter Theo mest alene.

