Denne reisen starter i Alta, der Cerine H. Bjørnes er i ferd med å åpne verdens nordligste tatoveringsstudio. Vi skal reise 8000 kilometer gjennom et stengt Europa. I Sverige møter vi ungdom som er vant til en ny hverdag. I Danmark spiser vi frikadeller – og snakker med soldater på grensen. I Tyskland er det stadig større demonstrasjoner mot koronatiltakene. Vi reiser til Mulhouse, Frankrike, der 2500 ble smittet etter et religiøst møte. I Geneve er det kilometerlange køer for å få gratis mat. Italia er i ferd med å åpne, etter mange måneder i lockdown. Europa er på vei inn i en ny tid. A-magasinet Koronaviruset Bli med på en 8000 kilometer lang roadtrip gjennom et stengt Europa

Europa opplever den samme krisen, men har aldri vært mer splittet. Vi kjørte fra Skarsvåg i nord til Sicilia i sør for å bli kjent med kontinentet på nytt.

10 minutter siden

«Jeg har hatt korona. Fikk det da jeg lå med en finsk turist», sier mannen i leiebilfirmaet.

Det er midten av april, og vi er på 70 grader nord på parkeringsplassen utenfor Alta lufthavn.

«Hun var en av de siste som kom før grensene stengte.»

Han gliser, ser nesten stolt ut.

«Jeg har oppgradert bilen deres», sier han. «Dere skal jo reise langt.»

Jeg, en 37 år gammel teateranmelder uten premierer, og Kyrre Lien, en 29 år gammel fotograf uten oppdrag, har bestemt oss for å kjøre fra verdens nordligste fiskevær til Sicilias sørligste spiss. Vi vil finne ut hva som har skjedd med det Europa vi en gang tok for gitt. Er det egentlig et «oss» igjen nå som kontinentet er dekket av grensevakter, konspirasjonsteorier og stadig nye smittekart?

Da flyet vårt lettet fra Gardermoen, var også vårt eget land stykket opp. Flere av kommunene i Nord-Norge hadde «søringkarantene»: Alle som kom sørfra, måtte enten 14 dager i karantene eller de ble sendt tilbake med første fly.

To minutter før vi landet i Alta, ble karantenen opphevet av kommunestyret.

Leiebilmannen vinker oss av gårde, optimistisk og glad, som om vårens første søringer er et tegn på at alt vil bli bra.